По словам певца, у него нет проблем с алкоголем, хотя он все же сдавал из-за этого какие-то анализы.

Певец и участник группы MOZGI Позитив (Алексей Завгородний) ответил на комментарии хейтеров и даже прокомментировал обвинения в пьянстве. По словам артиста, у него "практически нет зависимости".

О своем отношении к алкоголю Позитив рассказал в новом выпуске шоу "ЖВЛ".

Так, певцу пришлось читать о себе едкие комментарии от хейтеров и отвечать на грубые вопросы. Позитив казался спокойным и практически не реагировал на оскорбления, однако иногда он не сдерживал нецензурную брань.

"Forever young, forever drunk. Леха, завязывай", - кто-то из фанатов написал, что Позитиву пора заканчивать с пьянством. Артист прокомментировал эту тему довольно откровенно.

"Это, в каком-то смысле, для многих артистов допинг. У меня с этим сильных проблем нет. Я сдавал анализы. У меня, оказывается, практически нет зависимости", - признался Позитив.

Помимо этого, певец рассказал, почему он всегда находится "на вторых местах". По мнению фанатов, сначала Позитив был в тени Нади Дорофеевой, а теперь же его затмевает Потап.

Оказалось, Позитив совсем не переживает из-за подобных вопросов. Певец считает, что он успешен в творчестве и не собирается конкурировать со своими коллегами.

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Автор: Виолетта Орлова