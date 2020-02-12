Кристина Агилера похудела на 25 килограммов и показала грудь в новом клипе (видео)

В сети появился клип на совместную композицию Кристины Агилеры и A Great Big World под названием Fall On Me.

Популярной певице Кристине Агилере за последние месяцы удалось сбросить около 25 килограммов. В период, когда Кристина сильно потолстела, ее даже не всегда узнавали на улице. Агилера долго воевала со своими килограммами, но затем смирилась и рассказывала поклонникам, что комфортно себя чувствует в своем весе и худеть не собирается.

Но затем изменилась до неузнаваемости. Всего за несколько месяцев Кристина похудела с размера XL до заветного S! «Чувствую себя сексуальной и соблазнительной», – признавалась певица поклонникам.

А вчера в сети появился клип на совместную композицию Кристины Агилеры и A Great Big World под названием Fall On Me.

В нем певица появилась в роскошном белом платье с глубоким декольте, из которого виднелась ее роскошная грудь. В ролике видно, что певица заметно постройнела.