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"Потапу повезло": Настя Каменских очаровала сеть новым фото

13:07, 29 мая 2020
Звезды
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Каменских показала новое яркое фото / Instagram Настя Каменских

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Снимки опубликованы в ее Instagram.

На фото Настя позирует в бежевом жакете, слегка приоткрыв зону декольте. Ее волосы собраны. 

"Красивая зайка", "А кто тут такой красивый?", "Да, Потапу фартануло", - написали Насте подписчики. 

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Теги: #певица#Настя Каменских