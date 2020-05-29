"Потапу повезло": Настя Каменских очаровала сеть новым фото
13:07, 29 мая 2020Звезды
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На фото Настя позирует в бежевом жакете, слегка приоткрыв зону декольте. Ее волосы собраны.
Каменских показала новое яркое фото / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала новое яркое фото и очаровала подписчиков.
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Снимки опубликованы в ее Instagram.
На фото Настя позирует в бежевом жакете, слегка приоткрыв зону декольте. Ее волосы собраны.
"Красивая зайка", "А кто тут такой красивый?", "Да, Потапу фартануло", - написали Насте подписчики.
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