"Потапу повезло": Настя Каменских очаровала сеть новым фото

На фото Настя позирует в бежевом жакете, слегка приоткрыв зону декольте. Ее волосы собраны.

Украинская певица Настя Каменских показала новое яркое фото и очаровала подписчиков. Читайте также"Бл***": Джастин Бибер выложил фото с русским матерным словом и взорвал сеть Снимки опубликованы в ее Instagram. На фото Настя позирует в бежевом жакете, слегка приоткрыв зону декольте. Ее волосы собраны. "Красивая зайка", "А кто тут такой красивый?", "Да, Потапу фартануло", - написали Насте подписчики. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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