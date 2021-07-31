Потап добавил, что ради семьи он готов отказаться от всего – даже от своей карьеры.

Популярный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко - известен как Потап - воспитывает 13-летнего сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой. В то же время он не против стать отцом еще 4 детей.

На днях Потап дал новое откровенное интервью "Люкс ФМ". В нем он рассказал о семье, которая является для него самой важной в жизни.

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. С их свадьбы прошло уже 2 года, поэтому поклонникам казалось, что супруги не очень заинтересованы в появлении общих детей. Однако продюсер заявил, что хотел бы стать отцом снова.

"Вообще, еще хочу 4 детей. Но начнем с 2. В общем я хочу 5 детей", – признался Потап.

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Мужчина добавил, что ради семьи он готов отказаться от всего – даже от своей карьеры.

"Вообще, это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если нужно мужчине пожертвовать – я пожертвую всем. Это женская ответственность - строить семью, а мужа – защищать семью", – добавил Потап.

Напомним, Потап женился на продюсере Ириной Горовой в 1999 году. В 2008 году у супругов родился сын Андрей.

Нынешняя возлюбленная Потапа Настя Каменских нашла общий язык с сыном мужа. Андрей часто приезжает в гости в загородное имение звездных супругов, остается там ночевать.

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Автор: Виктория Гордиенко