Злата побывала дома у Макса Тарапаты.

Вчера, 12 ноября, состоялся девятый выпуск романтического реалити "Холостячка". Злата Огневич познакомилась с жизнью четырех участников, а также побывала у них дома.

На свидании с Максом Тарапатой певица проектировала дом, в котором они могли бы вместе жить, если Макс станет победителем шоу. Позже они отправились на обед, а потом Тарапата привел Огневич в свою квартиру, которую купил не так давно.

В первую очередь участник реалити показал главной героине спальню и предложил протестировать матрас.

"Такой высокий матрас очень удобен для секса", - сказал Макс.

Читайте такжеДжамала с мужем полетели в романтическое путешествие в Италию (фото)На такое заявление мужчины Злата сразу же отреагировала: "Макс постоянно намекает на секс. Мне кажется, что его отношение всегда изначально строится вокруг этого безумного сексуального желания. У меня это вызывает опасения. Не потому, что я плохо отношусь к сексу. Нет, я к нему прекрасно отношусь. Но отношения не строятся только на одном лишь сексе. А что будет, когда он своего добьется? Может быть он охладеет, я не знаю. Есть такой тип мужчин, которым очень важно завоевать женщину, получить ее как трофей и пойти дальше искать следующий трофей".

При этом Злата отметила, что Тарапата ей очень нравится, и у них могли бы получиться отношения вне проекта.

Напомним, в девятом выпуске шоу "Холостячка" Злата решила оставить на проекте всех четырех мужчин. То есть никто из них не покинул шоу.

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Автор: Диана Могилевич