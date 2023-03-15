За работу на детей российских богачей Ахеджакова якобы сможет получать "хорошие деньги".

Актрису Лию Ахеджакову, которую травят в РФ за ее позицию против полномасштабной войны в Украине, зовут обслуживать детей российских богачей. Легендарной артистке, которая играла в театре и снялась во множестве известных фильмов, теперь предложили зарабатывать в театральной студии на Рублевке в Москве.

Как заявила российская актриса Алена Кравец, она нашла для Ахеджаковой работу. Однако нужно ли это самой артистке - остается загадкой.

"Актеры без работы сразу теряют смысл жизни. Поэтому мне хочется продлить творческое долголетие Лии Меджидовны. Она всегда была моим кумиром в кино, хотя я не разделяю ее слишком либеральных взглядов. Сценическая карьера Ахеджаковой начиналась в ТЮЗе в далеком 1961 году. И сейчас она может вспомнить то время. У нас на Рублевке есть частная детская театральная студия. Родители хотят пригласить Лию Ахеджакову преподавать там актерское мастерство ребятам", - заявила российским СМИ Кравец.

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По ее словам, за работу на детей российских богачей Ахеджакова сможет получать "хорошие деньги". Актрисе якобы предлагают до 20 тысяч рублей (почти 10 тысяч гривень) за одно занятие.

"То есть оплата хорошая – и на хлеб хватит, и на масло, и икру можно есть ложками. В театре актриса со всеми надбавками за звания и выслугу получает примерно 50 тысяч рублей (около 24 тысяч гривень - УНИАН) в месяц. А тут 20 тысяч – за два-три часа работы. Я думаю, Ахеджакова не откажется, тем более, работа не сложная. А дать детям она может многое, несмотря на свой почтенный возраст. В ближайшие дни переговорю с ней и, быть может, заключим договор", - утверждает Кравец.

Согласится ли Ахеджакова на такое предложение - неизвестно. Она признавалась, что не собирается отказываться от своих слов о полномасштабной войне РФ против Украины, а потому актриса может не захотеть работать на детей российских богачей.

Напомним, ранее актриса Барбара Брыльска поддержала Ахеджакову и назвала россиян "проклятым народом".

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