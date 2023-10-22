После дежурных врачей в одесской больнице девушке пришлось заново перешивать поврежденную губу.

Украинская певица NAVKA (Марина Тимофейчук) после съемок мюзикла "Меч единства" в Одессе потеряла сознание и ударилась лицом о камни. Как следствие - выбитые зубы и разорванная губа.

Подробности неприятного инцидента NAVKA рассказала на своей странице в Instagram.

"Потеряла после съемок сознание и упала на камень зубами... Через час рыданий, полных ладоней крови, и полного рта зубов, плававших среди крови, - никто так и не выполнил мою просьбу и не разбудил меня, а я ведь так надеялась, что это лишь сон. Но этот ужас оказался реальностью...", - рассказала певица.

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Она также пожаловалась на дежурных врачей одесской больницы, которые, по мнению Марины, небрежно отнеслись к своей работе. Из-за этого ей пришлось перешивать губу, в процессе чего из нее достали еще несколько кусочков зубов.

"Мне перешили губу. Потому что в одесской больнице №11, куда меня привезла скорая, "врачи" зашили губу, как фаршированную утку и забыли в ней 2 кусочка зуба. Когда новый хирург находил кусочки зубов, я поняла, почему дежурный врач одесской больницы №11 не разрешил режиссеру Денису Захарову присутствовать при сшивании. Озвученная причина: может испугаться и потерять сознание, а также отсутствие бахил. Думаю, "врач" боялась, что он потеряет сознание, увидев пофигизм двух "дежурных"... А еще криво сшитую губу покрыли зеленкой, - видимо, чтобы тяжело было понять, что там нашито", - пишет певица.

Она также отметила, что каждый на своем месте должен ответственно выполнял свою работу. Несмотря на инцидент, NAVKA отметила, что не остановила съемки мюзикла.

Как сообщал УНИАН, ранее певица NAVKA показала последствия подрыва Каховской ГЭС. По ее словам, видео с подтоплением было снято с позиций подразделения ее мужа, который воюет в Херсонской области.

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