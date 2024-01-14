Мужчина поделился своим опытом.

Недавно Сергей Притула сообщил о том, что проходил военно-врачебную комиссию. Эту новость он рассказал стендаперу Антону Тимошенко в интервью, которое вышло на YouTube-канале ведущего.

"У меня сегодня был замечательный день, я проходил ВВК. Еще не все, еще завтра", - рассказал Сергей.

Также он добавил, что поведение работников территориальных центров комплектования его приятно поразило.

"Когда мы о мобилизации говорим, очень много негатива вокруг поведения людей с ТЦК. Сегодня я был в ТЦК и на ВВК. Конечно, возможно, моя медийная рожа влияет на отношение, но наоборот все было хорошо", – признался он.

Впоследствии Притула добавил, что к нему даже подходили ребята из очереди и благодарили за работу и помощь его фонда.

Еще Сергей признался, что его пугают все изменения в законе о мобилизации.

"Его толком никто не озвучил. Этот закон как творчество Потапа в 2023 году", - прокомментировал Притула.

Он рассказал, что по его информации, депутаты дорабатывают позиции законопроекта, но мужчина чувствует, что документ будет иметь негативные последствия.

"Народ очень сильно нервничает из-за цифр в 500 тысяч человек. На фоне этого законопроекта будет происходить большой всеукраинский срач. Сейчас сквозь призму этого законопроекта о мобилизации, будем наблюдать, как власть будет отпасовывать ответственность за принятие непопулярных решений на армию. А армия на власть ничего не будет пасовать, потому что субординация не позволяет", – поделился Притула.

Напомним, недавно Сергей Притула высказывался о недостатках мобилизации. В частности, он подчеркивал, что к каждому будущему воину стоит относиться с уважением.

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