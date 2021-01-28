Певица восхитила сеть / instagram.com/nicolescherzinger

Популярная певица Николь Шерзингер опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на берегу океана.

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Звезда предстала в раздельном купальнике сливового цвета. Она лежит на берегу и позирует в разных позах. Стоит отметить, что у нее стройная фигура.

42-летняя певица часто показывает фото и видео со своих тренировок. Вероятно, она очень придирчиво относится к фигуре и здоровью в целом.

Певица восхитила сеть / instagram.com/nicolescherzinger
Певица восхитила сеть / instagram.com/nicolescherzinger

Кто такая Николь Шерзингер:

  • Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер
  • Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Вела также актерскую деятельность
  • Была участницей группы  «Pussycat Dolls» 
  • В 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица

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Автор: Диана Могилевич