Николь Шерзингер обладает стройной фигурой.

Популярная певица Николь Шерзингер опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на берегу океана.

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Звезда предстала в раздельном купальнике сливового цвета. Она лежит на берегу и позирует в разных позах. Стоит отметить, что у нее стройная фигура.

42-летняя певица часто показывает фото и видео со своих тренировок. Вероятно, она очень придирчиво относится к фигуре и здоровью в целом.

Кто такая Николь Шерзингер:

Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер

Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Вела также актерскую деятельность

Была участницей группы «Pussycat Dolls»

В 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица

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Автор: Диана Могилевич