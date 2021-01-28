Певица восхитила сеть / instagram.com/nicolescherzinger
Популярная певица Николь Шерзингер опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на берегу океана.
Читайте такжеПопулярная модель "вывалила" свои пышные ягодицы
Звезда предстала в раздельном купальнике сливового цвета. Она лежит на берегу и позирует в разных позах. Стоит отметить, что у нее стройная фигура.
42-летняя певица часто показывает фото и видео со своих тренировок. Вероятно, она очень придирчиво относится к фигуре и здоровью в целом.
Певица восхитила сеть / instagram.com/nicolescherzinger
Певица восхитила сеть / instagram.com/nicolescherzinger
Кто такая Николь Шерзингер:
- Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер
- Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Вела также актерскую деятельность
- Была участницей группы «Pussycat Dolls»
- В 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram