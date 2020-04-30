"Солнечная!": Каменских порадовала фанатов ярким фото

С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице певица выглядела очень молодо.

Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке. Снимок опубликован в ее Instagram. Читайте также"Я готов убить вас!": муж Тодоренко устроил истерику из-за скандала вокруг нее Певица сфотографировалась в ярко-желтом свитшоте. С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице певица выглядела очень молодо. "Красивая, солнечная Настя", "Вау, такая солнечная!", "Солнечная красавица!", - написали Каменских в комментариях. За час снимок собрал более 25-ти тысяч лайков.

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