"Солнечная!": Каменских порадовала фанатов ярким фото
16:28, 30 апреля 2020Звезды
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С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице певица выглядела очень молодо.
Певица сфотографировалась в ярко-желтом свитшоте / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.
Снимок опубликован в ее Instagram.
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Певица сфотографировалась в ярко-желтом свитшоте. С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице певица выглядела очень молодо.
"Красивая, солнечная Настя", "Вау, такая солнечная!", "Солнечная красавица!", - написали Каменских в комментариях.
За час снимок собрал более 25-ти тысяч лайков.
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