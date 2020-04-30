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"Солнечная!": Каменских порадовала фанатов ярким фото

16:28, 30 апреля 2020
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Певица сфотографировалась в ярко-желтом свитшоте / Instagram Настя Каменских

Снимок опубликован в ее Instagram.

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Певица сфотографировалась в ярко-желтом свитшоте. С естественным макияжем, распущенными волосами и улыбкой на лице певица выглядела очень молодо. 

"Красивая, солнечная Настя", "Вау, такая солнечная!", "Солнечная красавица!", - написали Каменских в комментариях. 

За час снимок собрал более 25-ти тысяч лайков. 

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Теги: #певица#Настя Каменских