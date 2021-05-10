Ана Чери соблазнила фанов изгибами своего тела.

Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она предстала в эротическом монокини. При этом девушка извалялась в песке, чем добавила фото большей пикантности.

"Ничего себе, какая малышка", "Огонь", "Супер", "Вау, какая фигура", "Невероятная", - пишут поклонники.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич