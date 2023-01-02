Певица обрадовалась такому поступку молодого человека, но отказала ему.

Российской певице Полине Гагариной, которая всячески поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина, сделали предложение прямо на концерте.

В новогоднюю ночь путинистка выступила на концерте, где 16-летний парень признался ей в своих чувствах и позвал замуж.

"Выходите за меня замуж", - сказал парень, но получил отказ.

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Гагарина объяснила свой отказ тем, что она не хочет замуж и большой разницей в возрасте. Самой певице сейчас 35 лет.

"Я отказалась, во-первых, потому, что я не хочу замуж. Во-вторых, мне - 19, ему - 16 лет (возрастная пропасть). В-третьих, блин... Хотя кольцо было очень красивое", - написала Гагарина на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее путинистку Полину Гагарину "поплющило" на съемках концерта. Артистка вышла к журналистам с каменным лицом, а просьбу улыбнуться попросту проигнорировала.

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