Артистка одарила журналистов презрительным взглядом.

Что-то неладное творится с российскими артистами в последнее время. В этот раз странным поведением отличилась певица Полина Гагарина.

Исполнительница принимала участие в съемках новогоднего концерта "Песня года 2022", который проходил в московском дворце спорта "Мегаспорт". Вот только Гагарину явно не радовало приближение праздника.

Артистка вышла к журналистам с каменным лицом, а просьбу улыбнуться попросту проигнорировала. Вместо приятной и легкой улыбки она одарила присутствующих презрительным взглядом и странной гримасой. Что так сильно расстроило или озадачило исполнительницу - неизвестно.

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Отношение Полины Гагариной к войне в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину Полина Гагарина, как и все артисты-путинисты, поддерживает войну против украинцев. Кроме того, артистка приняла участие в концерте к восьмой годовщине временной оккупации полуострова Крыма.

Стоит отметить, что исполнительница в Лужниках исполнила песню, которая в 2012 году стала саундтреком к фильму "Севастополь" о событиях Второй мировой войны.

Приверженность Кремлю сыграла с Гагариной злую шутку. Российская певица планировала выступить в Алма-Ате 14 февраля 2023 года, но концерт отменили.

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