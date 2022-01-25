Накануне певица написала заявление в полицию.

24 января украинская певица Злата Огневич сняла видео своего преследователя, который не давал ей покоя в течение трех лет. Мужчина ехал в авто за машиной Златы, а затем начал ей угрожать расправой.

Звезда очень испугалась, поэтому решила не медлить, и сразу обратилась в отделение полиции за помощью. По информации пресс-службы Киевской городской прокуратуры, личность преследователя уже установлена. Мужчину задержали и даже объявили о подозрении.

Читайте также"Вся жизнь пролетела перед глазами": победительница "Холостяка" попала в ДТП"По результатам принятых мер следователи установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний уроженец Черкасской области, проживающий сейчас в Киеве. В настоящее время мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 129 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляет Печерское управление полиции ГУНП в г. Киеве", - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, ранее Злата Огневич показала своего преследователя на видео.

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