Певица пожаловалась на мужчину, который уже три года ее преследует.

Украинская певица Злата Огневич пожаловалась на мужчину, который уже три года ее преследует и угрожает.

Злата решилась опубликовать в своем инста-блоге видео, на котором видно, как ее машину догоняет другая. За рулем другого авто сидит мужчина и выкрикивает угрозы в адрес звезды: "Если я еще раз увижу тебя по телевизору, я тебя завалю "н*х*й", поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты чудище, ерундой занимаешься".

Стоит отметить, что Злата уже рассказывала об этом человеке, и говорила о том, что ей никто не может помочь с ним справиться.

"В данной ситуации я просто беззащитная женщина, которую не первый год (уже больше 3-х лет) преследует неадекватный мужчина и никто за это время не смог решить мою проблему. Он продолжает свои преследования, которые участились в последнее время… Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию. Потому что моя ситуация - это так же один из видов насилия", - сказала Злата.

Читайте такжеРаскрыты неожиданные подробности интимной жизни Пугачевой и ГалкинаКроме того, певица обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко за помощью.

"Помогите мне! На моём месте может быть ваша дочь, жена, любимая девушка, мама, ваш близкий человек", - добавила Злата.

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