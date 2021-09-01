Анна Тринчер вызвала негатив в свой адрес.

Украинская блогерша и певица Анна Тринчер опубликовала в Instagram видео, на котором очень громко поет свою новую песню в маршрутке.

Такое поведение Тринчер не понравилось ни пассажирам, ни контролеру. Люди просили Анну прекратить так себя вести, но она проигнорировала их просьбу.

"Мой самый страшный сон. Куча людей, злой контролёр, полиция, штраф и премьера песни в маршрутке", - подписала видео Анна.

Стоит отметить, что поклонники поддержали певицы. По их словам, не стоит агрессивно реагировать на безобидные песни.

"Видно же, что парень устроил сюрприз девушке, ну или приятность. Зачем бабули все портят? Ну жесть, я бы похлопала", "Ты - супер! Умничка", "Еще раз доказывает то, что бедные люди - злые люди", "Супер , у тебя очень красивый и нежный голос", - пишут фанаты.

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Автор: Диана Могилевич