Она появится только в одном кадре.

Покойная королева Елизавета II появится в новом фильме "Паддингтон в Перу", премьера которого состоится на следующей неделе.

Отмечается, что изображение получило королевскую печать одобрения от Букингемского дворца.

На экране появится момент из скетча, где Паддингтон и ее Величество пьют чай в Букингемском дворце. Королева достает из своей сумочки бутерброд с мармеладом, говоря мишке: "Я оставляю свой здесь - на потом".

Это не первое появление королевы на телеэкране. В 2012 году она приняла участие в скетче на тему Джеймса Бонда к открытию Олимпийских игр в Лондоне.

Интересно, что этот момент держался в тайне даже от ее семьи.

"Я думаю, что это просто продемонстрировало, как покойная королева использовала шансы, а также имела это чрезвычайное чувство юмора. Эскиз Паддингтона, который она сделала на своем платиновом юбилее, показал это дерзкое чувство юмора и ее готовность поставить свою страну выше себя", - рассказала бывшая пресс-секретарь королевы Айлза Андерсон.

Рози Элисон, сопродюсер фильма, отметила, что королевская семья с радостью поддержала идею появления камео королевы в фильме.

Что известно о жизни покойной королевы Британии

Елизавета II, покойная королева Великобритании и Северной Ирландии, оставила неизгладимый след в истории, как монархиня с самым длинным правлением. Ее жизнь, полная обязанностей и вызовов, была посвящена служению своей стране и народу.

Родившись в 1926 году, Елизавета не ожидала стать королевой. Однако, после отречения ее дяди Эдуарда VIII, отец Елизаветы взошел на престол, сделав ее наследницей. Она взошла на трон в возрасте 25 лет, после смерти отца в 1952 году, и правила в течение 70 лет. Ее правление охватило эпоху значительных изменений в мире, включая распад Британской империи, Холодную войну и развитие технологий.

Елизавета II была свидетелем и участником многих исторических событий, встречалась с лидерами разных стран и оставалась символом стабильности и традиций для британцев.

Несмотря на свое высокое положение, Елизавета II всегда старалась быть ближе к народу. Ее преданность долгу, сдержанность и чувство юмора завоевали любовь и уважение людей во всем мире.

Напомним, покойная королева Елизавета II болела раком костей.

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