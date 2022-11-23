Впервые за долгое время Примадонна вышла в свет в компании своего мужа. Ранее Максим Галкин находился на гастролях.

Алла Пугачева и Максим Галкин впервые за долгое время вдвоем вышли в свет. Ранее призанный в РФ иноагентом комик давал концерты по миру в рамках гастрольного тура. Сейчас супружеская пара посетила спектакль "Берегите ваши лица" в Израиле. Видео оттуда публикуют росСМИ.

После окончания спектакля Примадонна вышла к поклонникам. Зрители включили песню "Миллион алых роз" и хором стали ее петь. Увидев это, Алла Борисовна сначала снимала на телефон, а потом начала плакать. Поклонники аплодировали знаменитости.

На мероприятие Пугачева надела черное свободное платье. Волосы были завязаны в хвост.

Видео дня

Как Алла Пугачева и Максим Галкин поддерживают Украину

Российский юморист выступил против войны еще 24 февраля. После этого он неоднократно рассказывал в своем блоге о том, как Россия бомбит мирные города Украины. Алла Пугачева долгое время молчала, но когда Галкина осенью этого года признали "иноагентом", она обратилась к кремлевской власти с просьбой и ее включить в этот список, поскольку она солидарна со своим мужем.

Напомним, 73-летняя Алла Пугачева поразила стройностью на концерте российской певицы.

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