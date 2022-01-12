Певица часто делится с подписчиками фото и видео с мальчиком.

Украинская певица Ирина Билык не прячет от публики своего младшего сына Табриза. Его фото и видео с ним часто появляются в Instagram-аккаунте исполнительницы.

На этот раз артистка поделилась забавным роликом с мальчиком в сторис.

На видео Табриз балуется, улыбаясь и показывая язык.

До этого Ирина Билык публиковала ролик с сыном в День Святого Николая, как мальчик рассказывает стих и получает подарок.

Читайте такжеJerry Heil с Тринчер спели хит Ирины Билык и получили от нее "двойку" (видео)А еще раньше певица умилила сеть снимком с еще совсем маленьким Табризом.

Многие пользователи в комментариях отмечают, что малыш похож на своего папу – экс-супруга Ирины Билык, фотографа Аслана Ахмадова. Пара объявила о разводе в апреле 2021-го. Табриз у них родился в 2015 году.

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