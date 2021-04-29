По словам исполнительницы, она сама стала инициатором развода.

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Ирина Билык ошарашила поклонников новостью о личной жизни - она разводится с мужем Асланом Ахмадовым.

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Причина такого решения - они редко виделись с мужем. По словам звезды, инициатором развода стала она.

"Мы с Асланом расстаемся. Инициатором была я, а что делать – Аслан не приезжал к нам (с сыном, - УНИАН.). Хотя я его люблю, он меня любит. "Вона зіронька моя, вона одинокая" - как-то так...", - поделилась певица и расплакалась.

Что известно об Ирине Билык

Ирина Билык - украинская певица, заслуженная и народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля".

Знаменитость в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. У пары родился сын Тебриз в 2015 году.

Среди бывших мужчин знаменитости - продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, хореограф Дмитрий Коляденко и Дмитрий Дикусар.

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Автор: Ольга Робейко