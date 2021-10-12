Телеведущая сейчас снимается в сериале.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая уже несколько лет живет и работает в РФ, опубликовала в своем инста-блоге новый пост.

Звезда написала, что в детстве мечтала стать актрисой. Через 26 лет ее мечта сбылась. Регина прошла пробы на одну из ролей в российском сериале. Такое откровение Тодоренко сопроводила фото со съемок, на котором она выглядит заплаканной - на ее лице растекся макияж.

"Поиграла в кальмара. В детстве я встала на стульчик, мне было 5 лет, и сказала: "Я буду актрисой. Прошло 26 лет, и мечта наконец-то сбылась", - написала телеведущая.

Читайте также Дочь украинского шоумена называла своим папой Владимира Зеленского Чем известна Регина Тодоренко

Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы. Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины.

Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев.

Также известно, что Регина вышла замуж за российского певца Влада Топалова. В браке у них родился сын Майкл.

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Автор: Диана Могилевич