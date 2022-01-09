Певицу на новых фотографиях не узнать.

Украинская певица Александра Зарицкая продолжает радовать поклонников своими изменениями. Еще во время участия на "Танцах со звездами" звезда похудела на 20 килограмм, а сейчас она поддерживает форму, правильно питается и в свободное время занимается спортом.

На новых фотографиях Саша позирует в бежевом тренче, который ей идеально подходит. Кроме того, поклонники отметили, что певица значительно похудела и выглядит просто замечательно.

Читайте также19-летний Роман Сасанчин показал лицо новорожденной дочери"Невероятная, красивая, счастливая", "Ого, ты так похудела", "Действительно, похудела. Вроде и не Саша", "Красотка! Так держать", "Невероятная," "Какой дерзкий взгляд", "Супер", "Шикарное фото", - засыпали Сашу комплиментами поклонники.

Напомним, ранее похудевшая на 20 килограмм Александра Зарицкая очаровала стройностью.

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