Известная певица Алла Пугачева поделилась в сети редким снимком. Так, звезда неохотно делится подробностями своей личной жизни в фото.
Читайте такжеКокетливая Пугачева оголила плечи перед Галкиным (фото)Кадр Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.
Алла Борисовна предстала в черном джемпере оверсайз и лосинах морковного цвета. Ее "лук" дополнили слипоны. В глаза бросается новая-старая прическа знаменитости - кудри, от которых она отказалась и которые она так любила лет 10 назад.
"Отличный был денек", - написала Пугачева.
Фолловеры рассыпались в комплиментах: "Красотка", "Женщина на миллион", "Как ей удается не стареть?", "Шикарная женщина".
Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре
- Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.
- Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.
- Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram