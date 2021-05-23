Певица позировала, свободно расположившись в плетеном кресле.

Известная певица Алла Пугачева поделилась в сети редким снимком. Так, звезда неохотно делится подробностями своей личной жизни в фото.

Читайте такжеКокетливая Пугачева оголила плечи перед Галкиным (фото)Кадр Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

Алла Борисовна предстала в черном джемпере оверсайз и лосинах морковного цвета. Ее "лук" дополнили слипоны. В глаза бросается новая-старая прическа знаменитости - кудри, от которых она отказалась и которые она так любила лет 10 назад.

"Отличный был денек", - написала Пугачева.

Фолловеры рассыпались в комплиментах: "Красотка", "Женщина на миллион", "Как ей удается не стареть?", "Шикарная женщина".

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.

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Автор: Ольга Робейко