Владимир Котляров с первых дней войны осуждает преступный режим Кремля.

Полиция Московской области проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на предмет "экстремистских" высказываний в соцсетях.

Об этом сообщает РИА со ссылкой на правоохранительные органы.

"Изначально в московскую полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях", - рассказал собеседник агентства.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Котляров осудил войну. Он говорил о том, что война с Украиной - это огромная ошибка, а эта агрессия - личная инициатива Владимира Путина, который пытается реализовывать свои военные амбиции и совершенно оторван от простого народа.

"Мы не хотим жить в мире лишь для того, чтобы постоянно с кем-то воевать, обосабливаться и скалиться, всё туже затягивать пояса. Мы хотим жить в мире для того, чтобы дружить и помогать друг другу развиваться и процветать! Мне стыдно, что руководство моей страны пытается развязать эту бессмысленную войну. У меня, как и у многих россиян, в Украине много друзей. Я уже не говорю про родственников. Мы не хотим с ними воевать", - говорил ранее Котляров.

Более того, Котляров неоднократно на своих концерт прямо со сцены выкрикивал фразу "Путин - х*йло". За такие высказывания его заблокировали в соцсети "ВКонтакте". А сейчас и вовсе артиста проверят на экстремизм.

К слову, у группы "Порнофильмы" есть песня "Русский Христос", в которой звучат такие слова: "Светлую весть разнесите пошире. С вырванным сердцем, холодный, как лед, в золоте по обреченному миру русский Христос идет". Вероятно, эта песня посвящена диктатору Путину. К тому же, в этой песне поразительным образом предсказаны зверства и мародерство русских солдат, которые весь мир мог наблюдать в Украине.

Напомним, ранее в России создали "черный список" своих же артистов. Среди них оказался и Владимир Котляров.

Вас также могут заинтересовать новости: