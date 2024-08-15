Она подчеркнула, что парень хочет быть полезным стране.

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, где будет учиться ее 17-летний сын Михаил.

Ранее она отмечала, что парень планирует после совершеннолетия пополнить ряды ВСУ. Однако пока он определился с учебным заведением и специальностью. Так телеведущая рассекретила, что сын поступил в Киево-Могилянскую академию на факультет Информатики по специальности "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника". По словам Марички, до начала войны Михаил любил гуманитарные науки, а сейчас все изменилось.

"Два года назад мы были уверены, что это будет какая-то гуманитарная специальность, потому что Михаил неоднократно был призером Олимпиад по истории Украины. Его интересовала история, политология. Но в последнее время мнение в семье изменилось. Мы вместе решили, что ему нужно сейчас получить какое-то основательное базовое образование, базовые навыки, на которые дальше можно будет добавлять навыки в соответствии с тем, в чем будет нуждаться рынок труда и вообще жизнь в Украине. Он почти студент, ждем приказа", - прокомментировала Падалко.

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Она также добавила, что сын хочет быть полезным государству и сказала об этом так:

"Он хочет овладеть знаниями, которые помогут ему быть, в частности, и в защите Украины максимально полезным".

К слову, Маричка Падалко в браке с Егором Соболевым, который в начале войны вступил в ряды ВСУ. У супругов есть трое общих детей: сын Михаил и дочери Мария и Екатерина.

Напомним, ранее Маричка Падалко призналась, как ее и мужа изменила война.

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