Ведущая просит сына повременить с таким решением.

Телеведущая Маричка Падалко рассказала, что ее 16-летний сын Михаил планирует после совершеннолетия пополнить ряды ВСУ. Как рассказала звезда 1+1 в интервью для "Голосного подкасту", такое решение он принял еще в начале полномасштабного вторжения.

Падалко отметила, что ее наследник не хотел выезжать за границу в целях безопасности, он хотел все это переживать в Украине, как и его отец Егор Соболев, который с начала большой войны взял в руки оружие и пошел защищать родную страну на фронте.

"Конечно, у нас не стоит вопрос его куда-то вывозить. У нас сейчас стоит вопрос о том, чтобы его убедить, что воевать в 18 лет, это еще рано", - сказала Падалко.

Видео дня

Она добавила, что хочет убедить сына немного повременить со вступлением в ВСУ.

"Где-то полгода назад было безусловно, что в 18… Потом я узнала, но еще хочу это проверить, действительно ли так, что до 21 нужно разрешение от родителей. Поэтому в переговорах мне удалось подвинуть это к 21", - признается ведущая.

Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала об окончании войны. По ее словам, военные не обсуждают, когда закончится война, но обсуждают то, каким будет следующий год.

Вас также могут заинтересовать новости: