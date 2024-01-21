Телеведущая Маричка Падалко рассказала, что ее 16-летний сын Михаил планирует после совершеннолетия пополнить ряды ВСУ. Как рассказала звезда 1+1 в интервью для "Голосного подкасту", такое решение он принял еще в начале полномасштабного вторжения.
Падалко отметила, что ее наследник не хотел выезжать за границу в целях безопасности, он хотел все это переживать в Украине, как и его отец Егор Соболев, который с начала большой войны взял в руки оружие и пошел защищать родную страну на фронте.
"Конечно, у нас не стоит вопрос его куда-то вывозить. У нас сейчас стоит вопрос о том, чтобы его убедить, что воевать в 18 лет, это еще рано", - сказала Падалко.
Она добавила, что хочет убедить сына немного повременить со вступлением в ВСУ.
"Где-то полгода назад было безусловно, что в 18… Потом я узнала, но еще хочу это проверить, действительно ли так, что до 21 нужно разрешение от родителей. Поэтому в переговорах мне удалось подвинуть это к 21", - признается ведущая.
Напомним, ранее Маричка Падалко рассказала об окончании войны. По ее словам, военные не обсуждают, когда закончится война, но обсуждают то, каким будет следующий год.