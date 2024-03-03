Он сказал, что такой поступок певицы - неуважение к украинскому народу.

Недавно украинская певица Настя Каменских и продюсер Потап появились на музыкальной премии в США, где прошлись по розовой дорожке и сфотографировались с бойфрендом Меган Фокс, которая оскандалилась заявлением об украинках.

Ведущий Артур Адамов в эфире "Люкс ФМ" разозлился на артистку из-за появления на этой премии.

"Я злой на Настю. Поперлась на латиноамериканскую премию в Майами, с мужиком Меган Фокс сфоткалась, ходит по той дорожке вправо-влево, ее никто не узнает: "Это кто?". Реально там есть одна фотка, там Каменских, и все фотографы развернуты в другую сторону. Они - тут, она - тут. Думаю: "Боже, Настя, вот такое на M1 Music Awards не увидишь, где тебя только фоткали. И она потом после этого Майами припрется в Украину, проедется туром, соберет деньги, потому что я - Украина, и потом попи*дит туда. Я очень злой", - высказался Адамов.

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Он добавил, что такой поступок Насти - неуважение к украинскому народу:

"Почему тогда ты украинская певица? Думаю, у Насти есть протекция на этой премии. Почему она туда приперлась? Она там сама шоркалась, и за ней еще Потап на два метра, чтобы никто не подумал, что они вместе. Каменских выставила селфи с какой-то очень популярной латиноамериканской певицей Lele Pons. Думаю: "Интересно, а она сделала репост Каменских?". Не сделала, потому что она не хочет с ноунеймами иметь дело".

Также он не понимает, почему Каменских и Потап на такой масштабной премии не рассказали об Украине, как это обычно делает, например, Джамала.

Напомним, ранее Каменских на фоне слухов о разводе показала любовное видео с Потапом.

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