Они опровергли все слухи.

Победительницы Нацотбора на Евровидение-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil отреагировали на слова Melovin относительно фальсификации голосов.

Девушки в программе "Завтрак с 1+1" опровергли все слухи о том, что они купили победу на национальном отборе.

"Знаете, я постоянно говорю одно и тоже: "Дай нам Бог тех сил и тех денег, о которых все думают, что они у нас есть". Я не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей. Если люди думают, что они у нас есть, и мы бы тратили не на сборы, а на такие вещи, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, то пусть они у нас будут", - отметила Alyona Alyona.

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Также Jerry Heil рассказала, что номер к выступлению на главной сцене "Евровидения" в мае еще претерпевает изменения и они с Alyona Alyona прислушиваются к советам членов жюри Нацотбора-2024.

Кроме того, свою точку зрения относительно результатов голосования высказал продюсер Нацотбора-2024 Владимир Завадюк.

"Круто поддерживать друг друга, а не хейтить постоянно. Я против культуры хейта и отмен, если это не имеет под собой конкретных доказательств и кейсов. Голосование проходит в "Дии". И учитывая этот сервис, у которого крутая репутация, я считаю, что здесь невозможны никакие фальсификации", - сказал Завадюк.

Обвинения Melovin

Melovin намекнул, что Alyona Alyona и Jerry Heil заплатили за победу на Нацотборе.

""Упала" "Дия" – это невозможно, ведь туда чуть ли не каждый день пытаются пробраться хакеры оккупанта, и зря. Разрыв между 1 и 2 местом в 600 000 – вопрос. А еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили самыми высокими баллами?" - отметил Melovin.

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