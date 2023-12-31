В финале за победу боролись Валерия Матрохина и Ольга Рябенко.

В субботу, 30 декабря, состоялся финал кулинарного шоу "МастерШеф-12". По правилам проекта, в финале двое участников должны были приготовить три блюда одной концепции. Им дали три часа для приготовления закуски, основного блюда и десерта.

Стоит отметить, что обе финалистки, Валерия Матрохина и Ольга Рябенко, поразили судей проекта своими блюдами. Владимир Ярославский, Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская были в восторге от приготовленных блюд.

Однако победить удалось все же одной. Победительницей 12 сезона шоу "МастерШеф" стала Валерия Матрохина.

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Девушка отметила, что для нее это было совсем неожиданно.

"Я не верила вообще. Для меня "МастерШеф" – это школа жизни, испытания, шанс, возможность, плацдарм, разгон, который я набрала и готова с этого трамплина взлететь и лететь дальше", - высказалась Матрохина.

К слову, Матрохина - хореограф. Она преподает бальные танцы для детей. Готовить она начала в 17 лет, а на шоу пришла в 24 года.

Напомним, ранее судья "МастерШеф" прокомментировал слухи о романе с Мартыновской.

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