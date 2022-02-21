Артур Логай набрал вес во время отпуска с семьей.

Несколько месяцев назад украинский актер Артур Логай стал победителем шоу "Танцы со звездами". Свою победу он решил отметить в отпуске, куда отправился с женой и сыном.

Об этом сообщает Viva.

Во время отдыха он набрал лишний вес. Буквально через два с половиной месяца на весах он увидел +7 килограмм к привычной цифре.

"После финала и перестал танцевать, как раз нужно было закрыть некоторые рабочие моменты, поехал с семьей на отдых. 2,5 месяца без танцев и +7 килограммов. Теперь думаю, что они уйдут быстрее", – сказал Логай.

Вероятно, артист решил вернуться к танцам, но уже с другой партнершей. В своем инста-блоге он показал фото с Яной Цибульской из танцевального зала.

"Было очень необычно танцевать без Ани, но Яна быстро нашла ко мне подход. Она требовательный и жесткий тренер, ведь у нас должен получиться крутой результат", – добавил Артур.

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