Юморист и его жена приложили все усилия, чтобы "отвадить" Варвару от друзей, которые подавали дурной пример.

Юморист Евгений Кошевой рассказал, как он и его жена спасали их старшую дочь от плохой компании. Оказалось, 13-летняя Варвара дружила с подростками, которые могли показать ей плохой пример.

Родительскими секретами, которые помогли "отвадить" ребенка от плохой компании, Кошевой поделился в интервью на программе "Звездный путь".

По словам юмориста, последние несколько лет между ним, его женой и дочерью не всегда хорошие отношения. Дело в том, что у Варвары наступил переходный возраст, а потому в семье иногда возникают скандалы.

Кошевой рассказал, что его старшая дочь начала дружить с плохой компанией. Однако он и его жена решили не прибегать к импульсивным поступкам. Они спасали девочку от плохого окружения очень мудро и немного хитро.

Кошевой отправлял ребенка в лагеря. Девочка ездила в Испанию и Болгарию, а вместе с родителями она отдыхала в Греции. Юморист и его жена отвлекли внимание дочери от друзей, которые могли ей навредить.

Читайте также"Не очень приятное действо": Кошевой в подробностях рассказал о сложных родах своей женыКомпания Варвары очень не нравилась Кошевому. Он говорит, что в ней подростки имели плохие привычки, поэтому юморист был против таких друзей для дочери. Сейчас девочка уже забыла о прошлых проблемах, однако появились новые - подростковый максимализм иногда становится причиной ссор ребенка с родителями.

Кошевой отмечает, что даже в сложных ситуациях бить детей нельзя. По словам юмориста, он мог жестко разговаривать с дочкой, однако никогда не поднимал на нее руку. Шоумен отметил, бить детей могут только "животные".

Кто такой Евгений Кошевой

Евгений Кошевой - украинский актер кино и телевидения, шоумен, телеведущий. Один из актеров студии Квартал-95. С 2005 года и по настоящее время - участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года - член жюри телешоу "Рассмеши комика".

В 2007 году Евгений женился на танцовщице Ксении, с которой воспитывает двух дочерей - Варвару и Серафиму.

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Автор: Полина Кузенко