Юморист вспоминает, что тогда его супруга очень страдала, а сам он выкурил за восемь часов пачку сигарет.

Украинский шоумен Евгений Кошевой в подробностях рассказал о сложных первых родах своей жены Ксении. Супруга юмориста перенесла эпидуральную анестезию, от которой она "отходила" несколько лет.

Об этом Кошевой рассказал в программе "Звездный путь". По словам шоумена, роды - это "не очень приятное действо".

После первых родов жена Кошевого говорила, что больше не решится на второго ребенка. Супруга была неготова к рождению Вари, старшей дочери. По словам юмориста, роды были очень сложными. Однако и период реабилитации был очень непростым.

Ксении Кошевой делали эпидуральную анестезию, она "отходила" от нее почти пять лет. У жены юмориста сильно болела спина, у нее было много проблем со здоровьем. Женщина призналась, что она жалеет о родах, ведь она считает, что лучше бы ей сделали кесарево сечение.

Сам Кошевой не присутствовал на родах жены. Юморист был рядом с женщиной первые восемь часов, однако сам момент появления ребенка от не захотел смотреть, хотя и обещал поддерживать женщину.

"40 секунд была схватка и 40 секунд перерыв... То такое, не очень приятное действо. Наблюдать за всем этим, когда твоя жена... Я просто не могу подобрать слов", - рассказал Кошевой.

Юморист поддерживал жену, он читал ей стихи, пел песни и пытался шутить. Однако Кошевой сильно беспокоился. Он признался, что на момент первых родов жены он еще имел вредную привычку, за восемь часов он скурил целую пачку сигарет.

Читайте такжеЕвгений Кошевой отрастил волосы и усы (фото)Жена так сильно сжимала руку шоумена, что она даже посинела. Однако Кошевой терпел, ведь знал, что супруге в тот момент было тяжелее. После родов юморист боялся брать на руки свою маленькую дочку. Он признался, что хотел "не разбить" новорожденную Варю.

Первые два года жене Кошевого было непросто растить дочь. Юморист почти не жил дома, потому что часто ездил с гастролями. Его супруга была без помощи, она едва не теряла сознание от боли и усталости.

Однако жена Кошевого все же решилась на второго ребенка. Но юморист не был рядом с ней и на вторых родах. По словам шоумена, его выгнали из операционной.

Кто такой Евгений Кошевой

Евгений Кошевой - украинский актер кино и телевидения, шоумен, телеведущий. Один из актеров студии Квартал-95. С 2005 года и по настоящее время - участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года - член жюри телешоу "Рассмеши комика".

В 2007 году Евгений женился на танцовщице Ксении, с которой воспитывает двух дочерей - Варвару и Серафиму.

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Автор: Полина Кузенко