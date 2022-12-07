Александра Зарицкая говорит, что слезы - это нормальное проявление эмоций человека.

Известная украинская певица и фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем эмоциональном состоянии. Звезда поделилась, что на фоне новостей о войне у нее повышенная тревожность. Из-за этого та часто плачет.

Ролик с Сашей опубликован на YouTube-канале полиции Ивано-Франковской области. Там девушка признается, что из-за тревожности часто просыпается среди ночи:

"Я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться".

Зарицкая поделилась простым упражнением, которое помогает ей прийти в себя. Так, она скрещивает ладони, сцепившись большими пальцами в "бабочку". Таким образом она ритмично по очереди стучит по ключицам, создавая вибрации, похожие на громкое сердцебиение.

Напомним, в мае солистка KAZKA Зарицкая вернулась в разграбленный дом под Гостомелем. Во время активных боевых действий в Киевской области в доме Александры мародерствовали российские оккупанты.

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