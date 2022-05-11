Во время активных боевых действий в Киевской области в доме Александры мародерствовали российские оккупанты.

Солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая вернулась в дом под Гостомелем после благотворительных концертов в США. Недавно певица поделилась, что в ее доме мародерствовали оккупанты. В Instagram-stories Зарицкая показала последствия обстрелов и некоторые кадры из дома.

Зарицкая уточнила, что практически все ценные вещи из ее дома вынесли грабители. Однако больше всего ее огорчили домашние растения, которые погибли из-за недостатка ухода.

"Вы можете подавиться всей украденной техникой, деталями от авто, но этих малышей я вам не прощу", - заявила фронтвумен KAZKA.

Также Александра показала последствия обстрелов Ирпеня и уточнила, что уцелело очень мало домов.

"Мой Ирпень… Очень мало уцелевших построек. Просто сердце аж колет от боли", - написала Зарицкая.

Напомним, ранее Зарицкая рассказала о разграбленном оккупантами доме. Певица поделилась, что хотели украсть даже ее микрофон.

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