Артист не смог сдержать эмоций, а вместе с ним и весь зал.

Украинский музыкант Артем Пивоваров остановил концерт ради мальчика, который потерял на войне близкого человека. Они оба не смогли сдержать слез, а вместе с ними плакал и весь зал.

На видео, опубликованном в Instagram Пивоварова, видно, что мальчик прикрыл лицо руками, чтобы скрыть свои слезы. В этот момент Артем начал его утешать и произносить подбадривающие слова.

"Знаешь, говорят, что мужчины не плачут, но это не правда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции... Ты потерял близкого человека, каждый взрослый человек чувствовал это, но ты почувствовал это в таком юном возрасте, и мне жаль", – сказал певец.

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Напомним, родные Артема Пивоварова длительное время находились в оккупированной Харьковской области. Он неоднократно говорил о том, что очень переживает за свою маму, они каждый день на связи.

Позже, после деоккупации области, артист не сдержал эмоций. Исполнитель показал фото с украинскими военными, которые стоят с национальным флагом на фоне горсовета Волчанска.

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