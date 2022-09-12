Более полугода в оккупации находилась мама артиста и другие родственники, которые не смогли покинуть Волчанск до его захвата россиянами.

Мегапопулярный украинский певец Артем Пивоваров, который стал известным благодаря хиту "Дежавю", не смог сдержать эмоций в связи с освобождением его родного города Волчанск Харьковской области.

Этому радостному событию он посвятил пост на своей странице в Instagram в "историях".

Так, исполнитель в соцсети показал фото с украинскими военными, которые стоят с национальным флагом на фоне горсовета Волчанска.

Видео дня

"Ребята, казаки, вы не представляете, насколько я горжусь вами и благодарен", - подписал фотографию с защитниками Украины Пивоваров.

Ранее Пивоваров в интервью Маше Ефросининой рассказал о маме, которая сейчас находится в оккупированном Волчанске. Музыкант признался, что очень переживает за нее, хоть они и каждый день на связи. Певец отметил, что у него с мамой очень сильная связь, это самый близкий и родной для него человек.

Вас также могут заинтересовать новости: