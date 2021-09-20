Певица "засветила" полупустые баночки со средствами для макияжа.

Украинская певица Тина Кароль показала содержимое своей сумочки. Артистка рассказала, что носит с собой и насмешила сеть странным набором. В сумочке у Кароль - яблоко, косметика и даже "пистолет", которым она наносит на лицо тональное средство.

Содержимым своей сумки Кароль поделилась для YouTube-канала Vogue UA.

Так, в роскошной сумочке Balmain, которая стоит более 62 тысяч гривень, Тина Кароль не носит ежедневники или блокноты - вместо них певица всегда берет с собой два телефона. Артистка делает все заметки в гаджетах и отказалась от планирования дел на бумаге.

В "арсенале" Кароль немало косметических средств: помады, кремы и духи. Особого внимания заслуживает "пистолет" - специальное приспособление, которым певица наносит на кожу тональное средство. Из-за этого девайса ее часто не пропускают в аэропорту, ведь он действительно похож на настоящее оружие.

Но куда больше внимания фанаты обратили не на фирму средств, которые показала Кароль, а на состояние упаковки и баночек, где они хранятся. Так, в сумочке певицы было много косметики, которая практически закончилась. Полупустая баночка крема, стертые "до дыр" твердые духи и практически закончившийся тональный крем - косметичка звезды насмешила сеть.

Кароль даже не смогла показать, как работает ее "пистолет" для тона, так как в баночке совсем не осталось средства. Сама певица заметно смущалась и акцентировала внимание на той косметики, которая совсем новая. К примеру, звезда показала две совершенно новые помады, которыми даже еще не пользовалась.

По мнению комментаторов, старая косметика, которая практически закончилась, едва ли должна быть в косметичке столь именитой певицы. Помимо этого, многих разочаровала неискренность артистки.

"Чувствуется, что сумку собирала визажистка", "То чувство, когда смотрел ее Патреон, что у неё в сумке и какая она на самом деле) 2 разных человека", "Все такое пластмассовое и фейковое, невозможно, этот наряд, сумка, эти вещи, почему нельзя сделать пореалистичней, ну что за дешевый сценарии?", - написали пользователи в комментариях под видео.

Помимо косметики певица показала еще и яблоко. По словам Кароль, она носит в своей сумке фрукт, который сорвала у себя в саду.

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Автор: Виолетта Орлова