Певица не раскрыла имена своих возлюбленных.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором рассказала несколько пикантных подробностей из своей личной жизни.

Так, певица сыграла в игру "Было/не было". Одна из ее поклонниц спросила, встречалась ли Тина с двумя мужчинами одновременно. Изначально певица пошутила на этот счет, сказав: ""А если они посмотрят (этот выпуск, - УНИАН)?" А затем таки призналась, что такой опыт в ее личной жизни все же был.

Тина Кароль - 36-летняя украинская певица, народная артистка Украины (2017). Тина также является тренером шоу "Голос Страны" (2013, 2015-2021) и "Голос. Дети".

Кароль признана лучшей исполнительницей Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA. Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards. Кроме того, певица представляла Украину на Евровидении 2006, который проходил в Афинах, где заняла седьмое место.

Тина Кароль выпустила восемь студийных альбомов - Show me Your Love, "Ноченька", "Полюс притяжения", "9 жизней", "Помню", "Интонации", "Найти своих" и "Красиво".

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Автор: Диана Могилевич