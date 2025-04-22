Она также рассказала, видел ли пасынок ее беременной.

Украинская певица и бывшая жена певца Дзидзьо - Slavia - рассказала об отношениях с сыном своего нынешнего избранника.

Артистка призналась, что сейчас уже на 8 месяце беременности. Отцом ее будущего первенца является бизнесмен Андрей Павлюк, у которого уже есть сын от предыдущих отношений. Сейчас парню 12 лет и она редко с ним общается.

"Когда мы начали встречаться, я не навязывала своего общества. И до сих пор, чтобы мы там специально собрались... Постоянно они проводят время, я с ними практически не бываю. Редко", - рассказала Slavia в интервью Славе Демину.

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Исполнительница также отметила, что не вмешивается в отношения отца и сына и считает, что они должны иногда только вдвоем проводить время. Об этом она сказала так:

"Они семья и им всегда есть о чем поговорить. Пусть вместе проводят это время, чтобы никто там не ревновал, не имел ко мне вопросов".

Кстати, сын Андрея еще не видел артистку беременной. Однако женщина не исключает, что с появлением ребенка, у парня может возникнуть ревность. Но эти вопросы, по словам певицы, будет решать ее избранник, ведь лучше знает своего ребенка.

"Андрей знает, как с ним поговорить, тем более, что ему дает достаточно внимания. Он очень классный папа и они в хороших отношениях", - отметила она.

Напомним, ранее бывшая жена певца Дзидзьо объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка.

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