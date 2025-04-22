Пара была в браке 8 лет.

Украинская певица и экс-супруга певца Дзидзьо - Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Slavia - рассказала о причинах развода с артистом.

Она призналась, что в их отношениях был кризис. Нелады в паре начались, по словам женщины, после того, как Михаил с головой погрузился в работу над проектом DZIDZIO.

"Ему вроде бы все было хорошо, он привык. А меня что-то мучило. Я всегда правдива с собой. Должно было быть венчание, но уже не было душевного контакта. Я честно с собой поговорила. Он начал отдаляться. Когда я уже решила расстаться, никакой обиды не было, только благодарность. Мужчина, когда черпает энергию от женщины, то он не хочет эту женщину бросить, потерять, а когда ты чувствуешь, что ментально тот человек уже закрылся от тебя... Он почувствовал, что я отдалилась. Если бы все было хорошо, я бы не отдалялась. Я поняла, что я так не хочу, что я хочу иметь другие отношения. Хочу иметь какую-то теплоту, понимание", - рассказала Slavia в интервью Славе Демину.

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Но последней точкой стал сюрприз, который певица устроила для Дзидзьо. Много лет назад она приехала без предупреждения к нему после завершения съемок фильма. Однако получила такую реакцию от мужа:

"Я приезжаю и тут такая реакция: "Чего ты приехала? У меня тут проблемы, у меня тут команда. Надо решать, с теми говорить и с теми говорить". Я почувствовала себя лишней. И он потом говорит, что если ты придешь на этот корпоратив, то будет жирная точка. И тогда я эту точку себе в голове поставила. Поняла, что я так не хочу".

К слову, в 2021 году Ярослава развелась с Дзидзьо после восьми лет брака. Сейчас они поддерживают дружеские отношения и певец уже публично поздравил бывшую с беременностью.

"Лучшим другом его назвать не могу, но он - дорогой человек, не чужой. На день рождения он мне обязательно звонит. Обязательно поздравляет, и мне очень приятно", - отметила Slavia, которая сейчас находится уже в новых отношениях с бизнесменом Андреем Павлюком.

Напомним, ранее бывшая жена Дзидзьо объяснила, почему не вышла замуж за отца своего ребенка.

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