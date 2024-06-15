Она призвала родителей быть осторожными, ведь сейчас есть какой-то вирус.

Украинская певица Слава Каминская, которая с начала войны живет с детьми за границей, пожаловалась на проблемы со здоровьем младшей дочери Лауры.

Оказалось, что 8-летняя девочка недавно попала в больницу. Причиной срочной госпитализации стала пневмония.

"Пневмония - ужасная вещь. Будьте осторожны. Сейчас существует какой-то вирус, который вызывает пневмонию", - написала Слава в Instagram и показала фото дочери из медицинского учреждения.

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Артистка добавила, что Лаура уже лучше себя чувствует и ее отпустили домой. Однако девочке еще нужно завершить курс лечения, чтобы болезнь полностью исчезла.

"Слава Богу, Лаура выздоравливает, нас выписали из больницы и мы дома принимаем антибиотики", - отметила Каминская.

К слову, Слава Каминская после начала полномасштабной войны неоднократно попадала в скандал и вызывала возмущение среди украинцев в сети. В частности, она становилась на защиту русскоязычных украинцев и даже спела песню о "муже-россиянине".

Напомним, ранее Слава Каминская разгневала сеть странным вопросом.

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