После заявлений, что певица не вернется в Украину, она начала интересоваться, сколько зарабатывают артисты.

Украинская певица Слава Каминская решила пообщаться с фанатами и разместила новый пост в Instagram. Сначала звезда разгневала поклонников попыткой "защитить" русский язык, а сейчас она захотела поговорить о деньгах.

Так, певица спросила, сколько могут зарабатывать артисты. Также Каминская хотела узнать, какие певцы сейчас являются "топовыми".

"Мне очень интересно. Сколько, по вашему мнению, зарабатывает артист? И зарабатывает ли он сейчас? Кто сейчас, по вашему мнению, топовый артист?" - спросила Каминская.

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Комментаторы начали отвечать певице. Одни отметили, что считают "топовыми" артистами Артема Пивоварова, Настю Каменских, Олю Полякову и других. Однако появилось и немало негатива.

Певица разгневала фанов странным вопросом. А потому они начали ей писать:

"К психотерапевту обратитесь, нам необязательно участвовать в разборе обострения ваших психологических проблем"

"Слава, вы думаете, как возобновить концерты и при этом не донатить на ВСУ?"

"Славка, успокойся и не плачь...Потому что есть в Украине люди, которые есть хотят, а ты ноешь".

К чему был этот вопрос - Каминская не объяснила. Впрочем, комментаторы считают, что так певица могла намекнуть на свое затруднительное материальное положение. Также появились версии о том, что звезда пытается "замять" недавний скандал и отвлечь внимание фанов.

Скандал вокруг Славы Каминской - с чего все началось

Недавно Слава Каминская публично вступилась за русский язык. Она заявила, что и дальше будет общаться не на украинском языке. Кроме этого, певица утверждает, что не планирует возвращаться в Украину. Свое решение она объяснила тем, что "у наших все сложно в головах".

Из-за этого звезда получила немало негативных комментариев. Пользователи осудили заявление Каминской и не согласились с тем, что она пыталась доказать.

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