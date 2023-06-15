Украинская певица Слава Каминская решила пообщаться с фанатами и разместила новый пост в Instagram. Сначала звезда разгневала поклонников попыткой "защитить" русский язык, а сейчас она захотела поговорить о деньгах.
Так, певица спросила, сколько могут зарабатывать артисты. Также Каминская хотела узнать, какие певцы сейчас являются "топовыми".
"Мне очень интересно. Сколько, по вашему мнению, зарабатывает артист? И зарабатывает ли он сейчас? Кто сейчас, по вашему мнению, топовый артист?" - спросила Каминская.
Комментаторы начали отвечать певице. Одни отметили, что считают "топовыми" артистами Артема Пивоварова, Настю Каменских, Олю Полякову и других. Однако появилось и немало негатива.
Певица разгневала фанов странным вопросом. А потому они начали ей писать:
- "К психотерапевту обратитесь, нам необязательно участвовать в разборе обострения ваших психологических проблем"
- "Слава, вы думаете, как возобновить концерты и при этом не донатить на ВСУ?"
- "Славка, успокойся и не плачь...Потому что есть в Украине люди, которые есть хотят, а ты ноешь".
К чему был этот вопрос - Каминская не объяснила. Впрочем, комментаторы считают, что так певица могла намекнуть на свое затруднительное материальное положение. Также появились версии о том, что звезда пытается "замять" недавний скандал и отвлечь внимание фанов.
Скандал вокруг Славы Каминской - с чего все началось
Недавно Слава Каминская публично вступилась за русский язык. Она заявила, что и дальше будет общаться не на украинском языке. Кроме этого, певица утверждает, что не планирует возвращаться в Украину. Свое решение она объяснила тем, что "у наших все сложно в головах".
Из-за этого звезда получила немало негативных комментариев. Пользователи осудили заявление Каминской и не согласились с тем, что она пыталась доказать.