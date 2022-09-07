Артистка, которая сейчас гастролирует по Европе, заразилась коронавирусом.

Украинская певица MamaRika, которая сейчас вместе со своим мужем и сыном находится в благотворительном гастрольном туре, сообщила о недуге. В Европе вся семья заразилась коронавирусом.

Ее супруг Сергей Середа чувствует себя плохо, а у сына Давида температура и насморк. Сама исполнительница пока держится.

"У нас нехорошие новости. Эти трое заболели короной. Сергей тупо слег. Малыш всю ночь не спал — температура и сопли. Я на удивление пока держусь (не знаю, надолго ли это)", - сообщила в своем Instagram-блоге певица.

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Отметим, что COVID-19 для этой семьи уже знаком. Так, в январе этого года у них уже был коронавирус. Болели всей семьей. MamaRika сравнила болезнь с родами и отметила, что она легче перенесла роды.

Напомним, MamaRika рассказала, как ее мужу удалось выехать за границу.

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