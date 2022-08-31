Они сейчас гастролируют с благотворительными концертами.

Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа уехали за границу, чтобы принять участие в благотворительных концертах. Звезда на них поет, а ее супруг - исполняет роль ведущего. В интервью "24 каналу" MamaRika рассказала, как Сергею удалось выехать из Украины во время военного положения.

"Люди почему-то думают, что мы выехали каким-то нелегальным путем. Мы не та семья, которая имела целью выехать куда-то, мы фантастически чувствуем себя. А причина нашего выезда за границу – много приглашений на благотворительные концерты. Какое-то время мы игнорировали эти приглашения, но потом поняли, что это неправильно. Сейчас в Украине нет активной концертной деятельности, поэтому мы поняли, что больше пользы принесем, когда будем выступать на благотворительных концертах за рубежом. Здесь мы собираем деньги для нашей армии, сотрудничаем с фондами", - рассказала исполнительница.

Відео дня:

По поводу Сергея Середы она уточнила, что Министерство культуры дало ему специальное разрешение.

Напомним, певица MamaRika год скрывала лицо сына и наконец показала его фото.

Также УНИАН писал, что MAMARIKA обратилась к молчунье Регине Тодоренко.

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