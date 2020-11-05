По словам исполнительницы, после аварии она пролежала в больнице два месяца.

Популярна певица МакSим впервые подробно рассказала о последствиях аварии, в которую попала в 2019 году.

Читайте такжеПевица МакSим восстановилась после аварии и хочет продолжить карьеруТем, что ей пришлось пережить, она поделилась в эфире одного из российских каналов.

«Я попала в достаточно серьезную аварию, пролежала в больнице два месяца. Сначала за границей, потом уже в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать. Я вставала только с поддержкой… Я тогда поправилась очень сильно, аж на 15 килограммов, потому что нельзя было двигаться», – отметила певица.

По ее словам, она не получила переломов при ДТП, однако у нее «были очень серьезные повреждения».

«Потом были осложнения с сосудами головного мозга, жуткие головные боли, которые нельзя было стерпеть. Я просто лежала и понимала, что мне нужно выходить на сцену, а я не могла встать. Пришлось объявить о том, что я покидаю сцену», – добавила МакSим.

При этом она также добавила, что ее уход был связан не только с травмами, но и с другими событиями в жизни.

Авария и уход со сцены МакSим: что известно

В апреле 2019 года стало известно, что МакSим попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт. Она торопилась на рейс.

В феврале 2020-го певица объявила, что уходит со сцены из-за обострения осложнений, вызванных травмами, которые она получила в аварии.

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Автор: УНИАН