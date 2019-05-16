Директор пострадавшей в жутком ДТП певицы МакSим сделала заявление

Врачи разрешили МакSим вернуться на сцену.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) после страшной аварии решила вернуться на сцену.

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Она практически восстановилась после серьезного ДТП, пишут "Дни.ру".

По словам директора певицы Маргариты Соколовой, уже 25 мая в Ташкенте состоится концерт артистки. Врачи разрешили МакSим вернуться на сцену.

"Ташкент, жди нас! Мы обязательно приедем. Артистка идет на поправку, и это будет ее первый концерт. И мы не собираемся его пропустить. Врачи с нами согласны. Все это я пишу для тех, кто ждет нас в Ташкенте. До встречи", – написала представитель МакSим.

Как сообщал УНИАН, МакSим попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт, торопясь на рейс.

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