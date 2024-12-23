Девушка пока остается в больнице.

Стали известны подробности состояния украинской певицы Lida Lee, которая недавно пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Оказалось, что артистке сделали срочную операцию. Теперь она должна лежать в больнице и не перегружаться. Причину хирургического вмешательства Лида пока держит в секрете.

"Девушка с больничной обложки. Именно так можно охарактеризовать меня в конце этого года... Иногда жизнь подает тебе знаки, что нужно сбавить темп. И если ты на них не будешь реагировать, то она сама тебя остановит. Недавно я перенесла операцию... Внезапную и не запланированную. Не вдаваясь в подробности, я сделала один важный вывод: к любому п*з**цу необходимо относиться легко и с юмором! Поэтому пока врачи ставили разные диагнозы, каждая моя минута была полна шутками и самоиронией", - написала девушка и показала фото из больничной палаты.

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Сейчас, по словам певицы, она сбавила быстрый темп своего ежедневного движения. Девушка посоветовала каждому ценить собственное здоровье и реагировать вовремя на тревожные звоночки от него.

"Я хочу напомнить: нужно уметь останавливаться. Вовремя. Не ждать, пока тело само подаст сигнал... И сейчас на рождественские праздники я очень хочу остановиться и провести время со своей семьей... Почувствовать настоящую магию этой поры, семейный уют и поделиться со всеми теплом и любовью. Спасибо очень всем за поддержку - она бесценна".

Напомним, недавно Lida Lee стала жертвой мошенников и осталась без денег.

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