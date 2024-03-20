Артистка чудом вырвалась из рук злоумышленника.

Российская певица родом из Украины, но поддержавшая агрессию Кремля, Лариса Долина рассказала, как в молодости на нее напал неизвестный мужчина и пырнул ее ножом.

Как рассказала путинистка в программе "Ваша Наташа", она зашла в подъезд, где снимала квартиру, и наткнулась на мужчина.

По ее словам, она прошла мимо, но мужчина схватил ее за руку. Ей чудом удалось вырваться и забежать в квартиру, которая была открыта.

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"Однажды ножевое ранение было. Это было в подъезде, где я снимала квартиру. Между этажей стоит человек. Я мимо него прохожу, он меня хватает за руку, и вот здесь вот на плече… Я вырываюсь и бегу в квартиру, благо, дверь была открыта", - вспомнила Долина.

Стоит отметить, что Лариса Долина родилась в Одессе, однако строить карьеру решила в России. Артистка уже много лет живет в стране-агрессоре и поддерживает преступный режим Кремля.

Напомним, ранее Лариса Долина появилась в плаще в цветах флага России.

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