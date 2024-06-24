Она отшутилась на вопрос о своем избраннике.

Украинская певица Алина Гросу, которая вышла замуж во второй раз и до сих пор не показывает своего избранника, ответила, почему не называет его имя.

Так недавно в своем Instagram она общалась с поклонниками, которые в очередной раз поинтересовались ее личной жизнью. Они спросили о засекреченном муже, на что Гросу решила отшутиться.

"Все просто. Я почему не рассказываю? Потому что в случае расставания, заменю его другим, а вы и не догадаетесь", - написала певица.

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Однако артистка добавила, что со своим избранником уже обсуждали тему будущего пополнения. По ее словам, они готовы стать родителями, однако "когда Бог даст", тогда в их семье появится ребенок.

Что известно о втором браке Алины Гросу

Певица Алина Гросу рассказала о замужестве в начале этого года. Свадебная церемония состоялась на берегу океана, а среди гостей были только самые близкие люди. Позже подруга артистки рассказала, что ее новый муж очень известен в Украине, хотя сама Гросу не охотно рассказывает о нем публично. Поэтому поклонники начали делать свои предположения относительно персоны загадочного избранника. Поговаривают, что вторым мужем исполнительницы стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась до начала войны.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, что учится за границей и снимается в проекте от Netflix.

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