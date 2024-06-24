Алина Гросу ответила, почему скрывает избранника / фото инстаграм Алины Гросу

Украинская певица Алина Гросу, которая вышла замуж во второй раз и до сих пор не показывает своего избранника, ответила, почему не называет его имя.

Так недавно в своем Instagram она общалась с поклонниками, которые в очередной раз поинтересовались ее личной жизнью. Они спросили о засекреченном муже, на что Гросу решила отшутиться.

"Все просто. Я почему не рассказываю? Потому что в случае расставания, заменю его другим, а вы и не догадаетесь", - написала певица.

Видео дня
Скриншот сторис Алины Гросу

Однако артистка добавила, что со своим избранником уже обсуждали тему будущего пополнения. По ее словам, они готовы стать родителями, однако "когда Бог даст", тогда в их семье появится ребенок.

Что известно о втором браке Алины Гросу

Певица Алина Гросу рассказала о замужестве в начале этого года. Свадебная церемония состоялась на берегу океана, а среди гостей были только самые близкие люди. Позже подруга артистки рассказала, что ее новый муж очень известен в Украине, хотя сама Гросу не охотно рассказывает о нем публично. Поэтому поклонники начали делать свои предположения относительно персоны загадочного избранника. Поговаривают, что вторым мужем исполнительницы стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась до начала войны.

Алина с мужем / фото инстаграм Алины Гросу

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, что учится за границей и снимается в проекте от Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: