Саша Кольцова рассказала подробности инцидента в сети.

Украинскую певицу и лидера группы "Крихітка" Сашу Кольцову сбили на пешеходном переходе.

Об этом рассказала сама артистка в Instagram. Саша опубликовала видео с момента сбития. Заметно, что женщина спокойно переходила дорогу, а в то время на нее наехал на большой скорости курьер на велосипеде. Вследствие падения она ударилась головой.

"Пару недель назад меня сбил на переходе курьер одной из служб доставки. Я шла на зеленый, по пешеходному переходу, он, соответственно, ехал на красный. Творческие результаты контакта черепа с асфальтом еще впереди, а с несовершеннолетним водителем велосипеда мы пришли к соглашению, в рамках которого он, в частности, прошел курсы первой домедицинской помощи", - написала Кольцова.

Певица также поблагодарила неравнодушных прохожих, друзей и врачей, которые быстро оказали ей помощь. Женщина подчеркнула, что стоит ценить жизнь и быть осторожными.

"Цените каждый час жизни. Падайте и вставайте", - добавила Саша, которая уже вернулась к концертной деятельности.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного американского музыканта и соавтора песен для рок-группы KISS Карла Кокрана. 61-летний мужчина погиб в ДТП.

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